În vederea susținerii conceptului de Educație la distanță, certSIGN în parteneriat cu Samsung și producători de platforme colaborative de lucru Microsoft și Google, a dezvoltat o soluție integrată care oferă răspuns la toate provocările existente, dar și la cele viitoare.

Această soluție a fost gândită din perspectiva scalabilității în vederea asigurării unei implementări la scară largă și din perspectiva ratei de adopție, prin simplificarea modului în care platformele pot fi accesate de profesori și de elevi prin configurări automatizate ale dispozitivelor de tip tabletă.

Recomandarea certSIGN este de a utiliza dispozitive mobile Samsung Galaxy S20, Note 10, S10 sau tablete Samsung Galaxy Tab S6 cât și dispozitive rigidizate Samsung XCover 4S, XCover Pro, Tab Active Pro. Dispozitivele flaghip suportă nativ tehnologiile Samsung DEX. Sub această formă utilizatorul dispune de funcționalități 2 in 1 de dispozitiv mobil și laptop în același timp, fapt ce conferă o rată mare de adopție, dar și reducere substanțială de costuri. În vederea acoperirii cerințelor de administrare dispozitive, certSIGN a integrat în acest concept tehnologii Samsung precum Samsung Knox Manage, soluție ce dispune de o sferă largă de funcționalități de configurare, securizare și administrare, Samsung Knox Configure pe zona de personalizare dispozitive și nu în ultimul rând Samsung Knox Platform for Enterprise pentru izolarea datelor și protecția lor atâta timp cât sunt stocate la nivelul dispozitivului mobil.