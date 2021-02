A devenit necesară înlocuirea procesului de lungă durată și ineficient bazat tipărire și semnare fizică a documentelor din departamentul de Resurse umane, cu un proces electronic care să faciliteze nu doar semnarea rapidă a documentelor de angajare, ci și pentru a câștiga timp, flexibilitate și a reduce costurile. Potrivit studiului “Electronic Signature - the Gateway to Digitization”, realizat de IDC, majoritatea companiilor consideră că digitalizarea bazată pe noile tehnologii reprezintă principalul factor care ar putea duce la îmbunătățirea eficienței afacerii. Cel mai important beneficiu identificat de respondenţi este reducerea costurilor operaţionale cu până la 47%. Soluția Paperless flowSIGN se aplică extrem de ușor atât pentru documentele interne, cum ar fi cele de resurse umane, cât și pentru cele cu colaboratorii externi, cum ar fi contractele, anexele, declarațiile etc cu clienții, partenerii sau instituțiile statului.

Totul se se realizează într-o platformă on-line în care documentelor încărcate acolo li se stabilește traseul de semnare, iar ulterior, după ce au fost semnate, fiecare semnatar își poate descărca exemplarul său. Toate actele semnate în această aplicație au valoare legală, deoarece semnăturile cu certificat calificat care se utilizează au valoare de semnătură olografă.

Mobilitatea, una dintre cele mai importante caracteristici ale flowSIGN, permite semnarea oricărui tip de document de pe orice dispozitiv, fie că este vorba despre stația de lucru, tableta sau telefonul mobil.